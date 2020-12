Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 14:00 Uhr

Auftakt im Prozess um tödlichen Brand in Idar-Oberstein

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Rund sieben Monate nach dem Feuer mit einem Toten in einem Heim in Idar-Oberstein hat am Freitag vor dem Landgericht Bad Kreuznach der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Auf der Anklagebank sitzt ein heute 36 Jahre alter Mann, der selbst seit 2007 in der Einrichtung für Menschen mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen gewohnt hatte. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Mord und Brandstiftung mit Todesfolge.