Saarbrücken

Aufstiegsplatz ist möglich: Saarbrücken will Chance nutzen

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will ein starkes Jahr 2021 mit einem letzten Sieg krönen und seine gute Position im Aufstiegskampf wahren. „Wir haben die große Chance, mit einem Sieg auf einem Spitzenplatz zu überwintern. Diese Gelegenheit müssen wir nutzen, dann können wir ein zufriedenes Fazit ziehen“, sagte Trainer Uwe Koschinat am Freitag bei der Pressekonferenz. Die Saarländer empfangen am Samstag (14.00 Uhr) Aufsteiger TSV Havelse, der derzeit den letzten Tabellenplatz belegt.