Prüm

Aufräumen nach Hochwasser in Prüm

Nach schweren Überschwemmungen haben sich in Prüm (Westeifel) am Freitag zahlreiche Menschen am Beseitigen der Hochwasserspuren beteiligt. „Das Wasser ist soweit abgeflossen. Derzeit läuft eine große Aufräumaktion mit bestimmt mehreren Hundert Helfern“, sagte Bürgermeister Aloysius Söhngen von der Verbandsgemeinde Prüm. „Die Leute packen an, helfen sich.“ Die Schäden schätzte er „vorsichtig auf eine siebenstellige Summe“.