Mehr als ein Dutzend Klinikmitarbeiter in Grünstadt sind positiv auf Corona getestet worden. Nun können keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden – und es läuft ein großangelegtes Testverfahren.

Grünstadt (dpa/lrs) – Weil sich mindestens 14 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses in Grünstadt mit dem Coronavirus infiziert haben, nimmt die Klinik keine neuen Patienten mehr auf. „Bis auf Weiteres gilt ein Aufnahmestopp“, sagte Udo Langenbacher, Verwaltungsdirektor der Klinik, am Freitag. Patienten der Intensivstation seien bereits in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Laut Klinikangaben sind derzeit noch die 50 Patienten im Haus, die weiter behandelt werden. Normalerweise versorgt das Krankenhaus zwischen 130 bis 150 Patienten.

„Weil fast alle der positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinerlei Symptome zeigen, besteht die Möglichkeit, dass sich unerkannt weitere bereits mit dem Virus infiziert haben“, erklärte Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Landkreises Bad Dürkheim. Somit habe das Krankenhaus gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Neustadt beschlossen, keine neuen Patienten mehr aufzunehmen. Davon betroffen ist beispielsweise auch die Notaufnahme oder die Geburtsstation der Klinik.

Nach Angaben der Klinik hatten sich zwei Mitarbeiter, die nicht auf der Isolierstation oder der Intensivstation arbeiten, infiziert. Daraufhin seien alle Kollegen, die mit den beiden in Kontakt waren, getestet worden. Dabei sei bei 14 Mitarbeitern ein positives Ergebnis herausgekommen. Inzwischen sei begonnen worden, sowohl die 51 verbliebenen Patienten als auch die insgesamt 520 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses auf das Virus zu testen. „Die Ergebnisse werden kurzfristig erwartet“, hieß es.

Als weitere Schutzmaßnahme wurden die verbliebenen Patienten in Einzelzimmern untergebracht. Das komplette Klinikpersonal muss hochwertige Schutzmasken tragen, zudem sollen sie sich, wenn sie nicht arbeiten, in häusliche Quarantäne begeben. Auch Patienten, die die Klinik verlassen, sollen erst einmal 14 Tage strikt zu Hause bleiben.