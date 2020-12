Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 11:10 Uhr

Trier

Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende: Erster Corona-Fall

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gibt es einen ersten Corona-Fall. Betroffen sei ein jugendlicher Bewohner, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Mittwoch mit. Insgesamt 43 Personen, mit denen er Kontakt hatte, seien in Quarantäne. Es handele sich um die erste bestätigte Corona-Infektion in einer AfA in Rheinland-Pfalz.