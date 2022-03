Ukraine-Krieg

Aufnahme von Flüchtlingen: 20 Millionen Euro für Kommunen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt die Kommunen mit rund 20 Millionen Euro bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Weitere bis zu 30 Millionen Euro würden den fünf Aufnahmeeinrichtungen (AfA) im Land für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag in Mainz nach Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden an. «Die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ist die dringendste Aufgabe, die in der aktuellen Situation auf die Länder zukommt», betonte die SPD-Politikerin. Dafür sei die Hilfe der Kommunen notwendig.