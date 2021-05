Bonerath

Aufgemalter Zebrastreifen wieder weg: Keine Spur der Täter

Der in der Nacht zum 1. Mai aufgemalte Zebrastreifen vor einer Bushaltestelle in Bonerath nahe Trier ist inzwischen wieder vollständig entfernt worden. Zunächst habe man versucht, die weißen Streifen „mittels Hochdruckwasserstrahl und Erhitzung“ wegzubekommen, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mit. Das sei aber erfolglos gewesen. Der Zebrastreifen sei dann „vollflächig mit einer dünnen Schicht Fixasphalt überdeckt“ worden. Unterdessen wurde im Kreis Bad Kreuznach ein weiterer Fall bekannt.