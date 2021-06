Bonerath

Aufgemalter Zebrastreifen in Bonerath darf nicht bleiben

Der in der Hexennacht aufgemalte Zebrastreifen vor einer Bushaltestelle in Bonerath nahe Trier darf da nicht bleiben. „Die Idee war ja nicht schlecht“, sagte Ortsbürgermeisterin Gabriele Terres am Montag in Bonerath (Kreis Trier-Saarburg). Aber der aufgebrachte Fußgängerüberweg sei nicht konform – weder von der Breite her noch bei der Beschilderung. Zudem berge der nicht offizielle Streifen die Gefahr, dass sich Fußgänger darauf verlassen könnten, während Autofahrer sich nicht daran halten müssten.