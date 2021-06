Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 13:10 Uhr

Kaiserslautern

Aufgabe für Lautern: Gastspiel beim Aufstiegskandidaten 1860

Der abstiegsbedrohte 1. FC Kaiserslautern steht im Fußball-Drittligaspiel am Dienstag (19.00 Uhr) beim Aufstiegsaspiranten 1860 München vor einer schweren Aufgabe. In den vergangenen sechs Partien sind die „Roten Teufel“ ohne Niederlage geblieben und haben sich bis auf den 15. Tabellenplatz vorgekämpft. „Wir sind weiter bemüht, Punkte zu sammeln und unsere aktuell gute Phase fortzusetzen. Der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz war ein Etappenziel“, sagte Trainer Marco Antwerpen am Sonntag. „Jetzt geht es weiter, damit wir das große Ziel spätestens am 38. Spieltag erreichen.“