Neuwied

Auffahrunfall bei Neuwied: Ein Mensch schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 256 zwischen der Anschlussstelle Torney und dem Neuwieder Kreuz sind eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen am Morgen zunächst zwei Autos auf den beiden Fahrspuren in Richtung Neuwied nebeneinander gefahren und aus bislang ungeklärten Gründen langsamer geworden. Ein dahinter fahrender Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf die beiden Autos auf. Genauere Angaben zu den verletzten Personen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Die Bundesstraße wurde während des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.