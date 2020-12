Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 14:50 Uhr

Mainz(dpa/lrs)

Auffahrunfall auf Autobahn nahe Mainz: Fünf Leichtverletzte

Mainz(dpa/lrs). Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 60 am Autobahnkreuz Mainz-Süd sind am Sonntag sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen, wurden aber in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte die Polizei von fünf Verletzten berichtet. Zuvor hatte der „Merkurist“ über den Unfall berichtet.