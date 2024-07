Auffahrunfall auf Autobahn – ein Schwerverletzter

Anzeige

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der A61 bei Frankenthal in der Pfalz sind sechs Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Drei Autos waren aus bislang unklarer Ursache aufeinandergefahren, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Unfall passierte am frühen Abend zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen. In den Fahrzeugen saßen sieben Menschen. Nur einer blieb unverletzt. Unter den Leichtverletzten waren drei Kinder und Jugendliche, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie seien «mit Tröste-Teddybären versorgt worden, um sie von dem Geschehen etwas abzulenken». Die Autobahnpolizei ermittelt zur Unfallursache.