Polch

Auffahrunfall auf A 48: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 48 nahe Polch sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Sie kamen beide in Krankenhäuser, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache fuhr eine 39-Jährige am Donnerstagabend mit ihrem Wagen auf das ihr vorausfahrende Auto auf, das von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Deren Auto krachte nach dem Zusammenprall in die Mittelschutzplanke. Die A 48 wurde in Richtung Trier für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.