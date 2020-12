Trier

Aufbau des Trierer Impfzentrums „weit vorangeschritten“

Der Aufbau des Impfzentrums Trier liegt voll im Zeitplan. Man werde am 15. Dezember in Betrieb gehen können, sagte ein Sprecher der Stadt Trier am Dienstag. Die Arbeiten in der Trierer Messeparkhalle seien weit vorangeschritten: Die Impfkabinen stünden soweit, die Beschilderung sei „auf dem Weg“. Vor dem 15. Dezember werde es einen Probelauf in dem Zentrum geben, sagte der Sprecher.