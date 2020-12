Ludwigshafen

Aufatmen bei Eulen: Impfzentrum doch nicht in Halle

Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen kann seine Heimspiele anders als bisher gedacht auch ab Dezember in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle austragen. Die Spielstätte soll nun doch nicht zum Corona-Impfzentrum in Ludwigshafen werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Stattdessen wurde das Einkaufszentrum Walzmühle dafür ausgewählt.