Trier

Aufarbeitung von Missbrauch: Kommission will Studie

Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Diözese Trier will eine Studie über das Ausmaß des Geschehens in Auftrag geben. Anschließend solle über weitere Studien entschieden werden, teilte der Sprecher der Kommission, Gerhard Robbers, am Montag mit. Zudem habe der Austausch mit Betroffenen begonnen, insgesamt hätten sich 208 Menschen beim Bistum gemeldet. Die siebenköpfige Kommission, die seit Ende Juni besteht, hat vollen Zugang zu den Akten des Bistums. Am Ende ihrer Arbeit will sie Empfehlungen geben, wie mit den Missbrauchsfällen umgegangen werden sollte und wie einem solchen Geschehen vorgebeugt werden kann.