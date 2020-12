Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 06:10 Uhr

Mainz

Auf Wiedersehen Glücksvögel: Kraniche ziehen in den Süden

Trompetenartige Rufe von hoch oben: Zehntausende Kraniche fliegen in diesen Wochen wieder in den Süden. Rheinland-Pfalz liegt auf einer Hauptroute der Zugvögel von ihrer Heimat Skandinavien und Osteuropa zu ihren wärmeren Winterquartieren in Frankreich und Spanien, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Mainz mitteilt. Die bis zu 1,30 Meter großen Vögel gelten als Glückssymbole und fliegen hoch oben in auffälligen V-Formationen von 60 bis 200 Tieren, mit erfahrenen und sich abwechselnden Tieren an der Spitze. Viele Vogelfreunde verfolgen das Naturspektakel mit Ferngläsern und Kameras.