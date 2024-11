Zunächst wird es teils dicht neblig, dann zeigt sich die Sonne. Auch in den kommenden Tagen soll es so weitergehen.

Die Sonne scheint zwischen Wolken hindurch. (zu dpa: «Auf Nebel folgt die Sonne in Rheinland-Pfalz und Saarland») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen zeigt sich bei Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer wieder auch die Sonne. Nach einem Tagesbeginn mit dichtem Nebel ist es am Nachmittag heiter bis sonnig und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 9 und 13 Grad. Unter länger anhaltendem Nebel bleibe es etwas kühler. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf vier bis null Grad ab, im Norden wird laut DWD vereinzelter Frost bei minus einem Grad erwartet.

Auch am Dienstag soll es heiter bis sonnig werden, nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben. Die Meteorologen rechnen mit maximal 10 bis 14 Grad. Am Mittwoch rechnet der DWD teils mit heiteren bis sonnigen Bedingungen, teils soll es den ganzen Tag über neblig-trüb oder bedeckt werden.