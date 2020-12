Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 08:40 Uhr

Königsfeld

Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Königsfeld (Kreis Ahrweiler) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in den entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen gekracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der junge Mann wurde nach dem Unfall am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.