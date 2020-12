Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 05:50 Uhr

Koblenz

Auch zwei Jahre nach Enthauptung von Obdachlosem keine Spur

Zwei Jahre nach der grausamen Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz gibt das Verbrechen immer noch Rätsel auf. Der Mord an Gerd Michael Straten am 23. März 2018 hat die Rhein-Mosel-Stadt aufgewühlt. Es gebe weiterhin keine heiße Spur, sagte der Koblenzer Polizeisprecher Friedhelm Georg der Deutschen Presse-Agentur. Rund 1800 Hinweise und Spuren seien erfasst und in der Folge etwa 8900 Menschen überprüft worden. Noch immer gingen vereinzelt neue Hinweise aus der Bevölkerung ein.