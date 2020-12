Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 18:50 Uhr

Auch Saar-Pflegeheime von Corona-Infektionen betroffen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auch im Saarland werden in einigen Pflegeheimen eine ganze Reihe an Corona-Infektionen gezählt. Der Regionalverband Saarbrücken berichtete am Montagabend von aktuell fünf Altenpflegeheimen, in denen insgesamt mehr als 80 positiv auf das Virus getestete Bewohner seien. Auch mehrere Mitarbeiter von Einrichtungen seien erkrankt. Rund die Hälfte der Fälle entfalle auf eine Seniorenresidenz in Püttlingen. Betroffen seien auch Heime in Bischmisheim, ein Haus in Saarbrücken sowie zwei Heime in Kleinblittersdorf. Die Einrichtungen stünden unter Quarantäne.