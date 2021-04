Nürburg

Auch ohne offiziellen „Carfriday“ viele Fans am Nürburgring

Trotz Absage des „Carfriday“ waren am Karfreitag zahlreiche Motorsportfreunde aus der Tuning-Szene rund um den Nürburgring unterwegs. Wie eine Polizeisprecherin der dpa sagte, waren viele Menschen schon am Vormittag gekommen. „Die allermeisten von ihnen haben sich bisher aber an die Corona-Regeln gehalten“, fügte die Sprecherin am Nachmittag hinzu.