Mainz

Auch Mainz 05 fordert „fairere Verteilung“ der TV-Gelder

Auch der FSV Mainz 05 hat eine andere Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Der nun zu erwartende Rückgang der TV-Gelder treffe vor allem „jene kleineren Clubs härter, die wie wir im Verhältnis mehr von den Medienerlösen abhängig sind als von anderen Einnahmen“, sagte Jan Lehmann, der kaufmännische Vorstand der Rheinhessen, am Montagabend. „Insofern sollte diese neue Entwicklung auch ein Anlass sein, im Sinne des Wettbewerbs in der Bundesliga über die fairere Verteilung der Medienerlöse zu diskutieren.“