Hachenburg

Auch in Hachenburg aktiv: DRK-Ortsverein auf mehreren Gebieten im Einsatz

Der DRK-Ortsverein Hachenburg beteiligt sich aktiv an der Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie. So führt er mobile Impfungen von Bewohnern von Senioreneinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch und bietet Fahrdienste an, damit Menschen mit Bewegungseinschränkungen zum Corona-Impfzentrum des Westerwaldkreises nach Hachenburg gelangen können.