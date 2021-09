Bad Ems

Auch im Juli Minus bei Umsätzen im Gastgewerbe

Die Talfahrt im Gastgewerbe von Rheinland-Pfalz in Folge der Corona-Pandemie dauert an. Im Juli lagen die Umsätze erneut unter dem bereits niedrigen Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte.