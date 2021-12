Auch Frankenthal (Pfalz) verbietet „Montagsspaziergang“

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Auch die Stadt Frankenthal (Pfalz) hat den für den 20. Dezember geplanten „Montagsspaziergang“ verboten – wie schon zuvor die Stadt Neustadt an der Weinstraße und der Kreis Bad Dürkheim. Untersagt werde auch jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und behördlich bestätigte Ersatzversammlung im Stadtgebiet Frankenthal (Pfalz), hieß es in der am Sonntagabend veröffentlichten Allgemeinverfügung.