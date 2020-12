Mainz

Auch Bund beteiligt sich an Studie für Gutenberg-Museum

Der Bund wird sich finanziell an der Machbarkeitsstudie für den Neubau des Gutenberg-Museums in Mainz beteiligen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), habe in einem Schreiben erklärt, dass der Bundestag eine Beteiligung mit bis zu 84 000 Euro befürworte, teilte die Stadt Mainz am Freitag mit. Damit stehe die Finanzierung der 250 000 Euro teuren Studie zu einem Drittel durch Bund, Stadt und Land. Von Landesseite sind demnach ebenfalls 84 000 Euro vorgesehen.