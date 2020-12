Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 08:30 Uhr

Auch Boehringer Ingelheim am Kampf gegen Corona beteiligt

Ingelheim/Mainz (dpa/lrs) – Neben der Mainzer Biotech-Firma BioNTech beteiligt sich in Rheinland-Pfalz auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim am Kampf gegen das Coronavirus. Dabei geht es in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Organisationen und Forschungseinrichtungen um einen Beitrag zur Entwicklung von Therapien gegen die Lungenkrankheit, wie Boehringer Ingelheim auf Anfrage mitteilte. „Wir beteiligen uns an einem beschleunigten Aufruf zur Einreichung von Projekten zur Entwicklung von potenziellen Therapien und Diagnostika für SARS-CoV-2 der Innovative Medicines Initiative der Europäischen Union.“