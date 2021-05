Mainz

Auch bei Klassenerhalt: Mainz 05 will Dortmund Kampf liefern

Der FSV Mainz 05 will DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag (18.00 Uhr) auch im Falle des vorzeitigen Klassenerhaltes einen großen Kampf liefern. „Warum sollten wir plötzlich halbherzig auf den Platz gehen? Ich glaube nicht an einen Spannungsabfall“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson am Freitag.