Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 13:30 Uhr

Asylunterkünfte und Altenheim: Weitere Coronatests negativ

Dahn/Rodalben (dpa/lrs) – Nach sechs Corona-Fällen in Asylunterkünften und einer bestätigten Infektion in einem Altenheim im Kreis Südwestpfalz sind weitere Tests negativ ausgefallen. Das teilte ein Sprecher des Kreises am Dienstag mit. Im Falle der Asylunterkünfte in Dahn sollen nun die Bewohner, deren Tests negativ waren, ein weiteres Mal getestet werden. Mit den Ergebnissen sei nicht vor Donnerstag zu rechnen.