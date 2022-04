Houston/Köln

ISS

Astronaut Maurer führt im All eine Art Tagebuch

Astronaut Matthias Maurer (52) hält besondere Eindrücke auf der internationalen Raumstation ISS in einem Tagebuch fest. Das Buch habe er mitgebracht, um «viele Dinge des Alltags hier oben» aufzuschreiben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch für später zur Erinnerung: «Das ist dann so ein schönes kleines Büchlein, was ich immer wieder aufschlagen kann und durchblättern kann, sodass ich mich dann gedanklich wieder an diese Situation hier oben im All zurückversetzen kann.»