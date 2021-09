Nohfelden(dpa/lrs)

Astronaut Maurer: „Die ersten neun Minuten sind die wilden“

Knapp acht Wochen vor seinem geplanten Flug ins All hat sich der saarländische Astronaut Matthias Maurer von Freunden und Familie in seiner Heimat verabschiedet – und seinen Aufenthalt auch zu einem Überraschungsbesuch in einem privaten „Weltraum-Atelier“ genutzt.