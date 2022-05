Houston

Raumfahrt

Astronaut Maurer bereitet sich auf Rückkehr zur Erde vor

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer (52) bereitet sich auf seine Rückkehr zur Erde in den kommenden Tagen vor. «Für mich geht es jetzt vor allem darum, meine Sachen zu packen», sagte er am Montag an Bord der Internationalen Raumstation ISS in einer Live-Schalte unter anderem mit dem Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher. Der genaue Termin für die Heimkehr sei noch unklar.