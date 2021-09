Köln

Astronaut Maurer beantwortet Fragen vor baldigem Raumflug

Knapp sieben Wochen vor seinem geplanten Flug ins All beantwortet der deutsche Astronaut Matthias Maurer heute in Köln Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Der Europäischen Raumfahrtagentur Esa zufolge ist es die letzte Pressekonferenz des 51-Jährigen in Europa vor seinem für Ende Oktober geplanten Start zur Internationalen Raumstation ISS.