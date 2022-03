Köln/Houston

Internationale Raumstation

Astronaut Maurer absolviert am Mittwoch Außeneinsatz im All

Als vierter Deutscher steigt Esa-Astronaut Matthias Maurer am kommenden Mittwoch (23.3.) zu einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) in den freien Kosmos aus. Bei dem etwa sechseinhalbstündigen Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer zusammen mit dem US-Amerikaner Raja Chari Wartungsarbeiten übernehmen, wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa am Donnerstag mitteilte. Der Einsatz soll um 13.50 Uhr MEZ beginnen.