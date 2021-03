Mainz

Astrazeneca-Impfungen: Wie Rheinland-Pfalz jetzt weiter plant

Rheinland-Pfalz setzt die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca fort. Man werde diese Entscheidung unmittelbar umsetzen, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mit. Erste Impfungen sollten bereits am selben Tag wieder stattfinden. Dies bedeute, dass die ausgesetzten Impfungen der Prioritätsgruppe zwei in den Krankenhäusern, bei der Polizei und in den Justizvollzugsanstalten ebenso wie die Impfungen in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe wieder anliefen. Zur Prioritätsgruppe zwei gehören unter anderem Menschen zwischen 70 und 79 Jahren sowie Personen mit starken Vorerkrankungen.