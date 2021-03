Saarbrücken

Astrazeneca-Impfungen im Saarland gehen weiter

Die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca werden im Saarland wieder aufgenommen. Zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur, den Impfstoff trotz möglicher Nebenwirkungen in seltenen Fällen als wirksam und sicher einzustufen, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Donnerstagabend: „Es war richtig, den wenigen Verdachtsfällen nachzugehen. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht an erster Stelle.“ Nun könnten die Impfungen im Modellprojekt der Hausarztpraxen sowie in den Krankenhäusern fortgesetzt werden.