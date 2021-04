Saarbrücken

Astrazeneca: 7000 Dosen für vorgezogene Impfungen verfügbar

Über 60-Jährige können sich im Saarland kurzfristig mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen: Es stehe ein Sonderkontingent von 7000 Dosen bereit, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Die Impfungen sollten in den Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen möglichst wohnortnah erfolgen.