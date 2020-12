Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 15:50 Uhr

Luxemburg

Asselborn bedauert Schließungen an EU-Binnengrenzen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich erneut für eine schnellstmögliche Abschaffung von Schließungen und Kontrollen an EU-Binnengrenzen im Zuge der Corona-Krise stark gemacht. „Wir sollten vermeiden, dass die aktuelle Situation langfristige Spuren in den Grenzregionen hinterlässt und uns dafür einsetzen, dass die Grenzen unsere Bürger nicht unnötig in ihren Bewegungsabläufen behindern“, sagte Asselborn am Dienstag bei einer Videokonferenz der deutschsprachigen Außenminister laut Mitteilung.