Arztpraxis muss für Einhaltung von Corona-Regeln sorgen

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) Der Kreis Bad Dürkheim hat von einer Ärztin zu Recht gefordert, dass sie für die Einhaltung geltender Corona-Regeln in ihrer Praxis sorgen muss. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße am Dienstag beschlossen. Die niedergelassene Allgemeinmedizinerin im Kreis Bad Dürkheim, hatte im Mai 2020 Hinweisschilder in ihrer Praxis aufgehängt, in der sie sich von geltenden Regeln distanzierte. Über Botschaften wie „Es besteht keine Maskenpflicht in unserer Praxis“ oder „Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe!“ hatten sich sodann Patienten beschwert, wie das Gericht weiterhin mitteilte.