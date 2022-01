Edenkoben

Arzt vereitelt Geldübergabe von 60.000 Euro

Ein Arzt aus Edenkoben hat ein Rentnerpaar vor einem Trickdiebstahl in Höhe von 60.000 Euro bewahrt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt ein 90-Jähriger am Dienstag einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter. Sie habe mit ihrem Auto einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt, hieß es. Danach habe ein vermeintlicher Beamter der Kriminalpolizei Mannheim das Gespräch übernommen und gesagt, dass die Tochter in Haft sitze und gegen eine Kaution von 60 000 Euro auf freien Fuß komme. Weil der 90-Jährige nur schlecht laufe, hätten die Trickbetrüger zusätzlich ein Taxi für ihn bestellt.