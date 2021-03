Bad Ems

Arbeitszeit sinkt 2020 wegen Corona-Krise

Die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr coronabedingt 4,6 Prozent weniger Stunden gearbeitet als 2019. Insgesamt leisteten die gut zwei Millionen Erwerbstätigen im Land 2,64 Milliarden Arbeitsstunden, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.