Maxdorf

Arbeitsunfall mit chemischen Stoffen: Acht Leichtverletzte

Bei einer Speditionsfirma in Maxdorf in der Vorderpfalz ist es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall mit chemischen Stoffen gekommen. Acht Beschäftigte wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie hätten über Augen- und Atemwegsbeschwerden geklagt und seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden.