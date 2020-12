Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 11:40 Uhr

Ludwigshafen

Arbeitsunfall bei der BASF: Mann verbrüht sich

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mitarbeiter der BASF in Ludwigshafen schwere Verbrühungen zugezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, verletzte sich der Mann als er mit einer chemischen Substanz in Berührung kam. Aufgrund der schweren Verletzungen musste er am frühen Samstagmorgen in eine Klinik gebracht werden.