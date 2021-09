Neustadt/Weinstraße

Arbeitsunfall: 60-Jähriger stürzt von Baugerüst

Ein 60-jähriger Bauarbeiter ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Baugerüst gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befand sich der Mann am Dienstag auf rund zwei Metern Höhe. Er sei versehentlich in einen offenen Treppenaufstieg getreten und habe dabei sein Gleichgewicht verloren. Der Mann stürzte bei dem Arbeitsunfall zu Boden und brach sich mutmaßlich die rechte Schulter.