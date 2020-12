Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Arbeitsplätze bei Studierendenwerken vorerst gesichert

Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate sichert nach Angaben des Landes die Arbeitsplätze der Studierendenwerke in Rheinland-Pfalz zumindest bis Ende 2021. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) kündigte am Mittwoch an, früh auf auftretende Schwierigkeiten zu reagieren. Weil den Studierendenwerken nach der Umstellung auf Online-Kurse in der Corona-Krise die Umsätze in Mensen und Cafeterien weggebrochen sind, erhielten zahlreiche Saisonkräfte für das Sommersemester keine Verträge mehr.