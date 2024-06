Arbeitslosigkeit steigt im Juni leicht im Saarland

ARCHIV - Der Schriftzug «Agentur für Arbeit» hängt an einem Gebäude.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Arbeitslosigkeit im Juni leicht gestiegen. Die Zahl der Menschen ohne Job ging im Vergleich zum Mai um gut 300 auf rund 36.500 Frauen und Männer nach oben. Die Arbeitslosenquote habe sich um 0,1 Punkte auf 6,9 Prozent erhöht, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,7 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag.