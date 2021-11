Saarbrücken

Arbeitslosigkeit sinkt im neunten Monat in Folge

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im November im neunten Monat in Folge gesunken. Zugleich registrierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitten in der Corona-Pandemie weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften.