Saarbrücken

Arbeitslosigkeit im Saarland steigt wieder leicht an

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im August erstmals seit Monaten wieder leicht gestiegen. Wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren in dem Bundesland rund 35.900 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 200 oder 0,5 Prozent mehr als im Juli, aber 5800 Menschen oder 14,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im August 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 34.000 Arbeitslose gezählt. Das waren 2000 Personen weniger als in diesem Monat.