Grafschaft

Arbeitsagentur verwandelt Betriebsausflug in Helfertag

Die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen funktioniert ihren diesjährigen Betriebsausflug in einen Helfertag im flutgeschädigten Ahrtal um. Treffpunkt für die rund 80 erwarteten Mitarbeiter ist heute (8.30 Uhr) das Helferdorf in Grafschaft hoch über dem Flusstal, wie die Behörde mitteilt. Von hier aus sollen die Mitarbeiter mit dem Shuttledienst für freiwillige Helfer in das enge Flusstal gebracht werden.